Поголовье мелкого рогатого скота в Дагестане превысило 5 млн

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков на заседании правительства республики, которое провел Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Поголовье крупного рогатого скота в республике составляет 961,6 тыс. голов, в том числе коров – 476,2 тыс. голов, овец и коз – 5 млн 38 тыс. голов, птицы – 4 млн 314 тыс. голов. По этим показателям Дагестан является лидером среди субъектов России. Положительная динамика наблюдается и по производству основных видов животноводческой продукции», — сказал руководитель ведомства.