Ахмедов Курбан родился в 1912 году в селе Хутхул. В 1942 призван на фронт Хивским РВК. Служил наводчиком противотанкового оружия, воевал под Сталинградом. Вместе с войсками Красной Армии прошел половину Европы. Погиб в боях за освобождение Чехословакии. До недавнего времени его судьба была неизвестна, его считали пропавшим без вести. Похоронен Курбан в братской могиле № 1 в деревне Слезска-Рудолтице на территории нынешней Словакии. Ахмедов Курбан награжден Орденом Славы 3 степени, а также медалью «За отвагу».

Расим Гучудадов