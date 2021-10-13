Подземное сооружение обнаружено в Махачкале

В Махачкале найдено древнее подземное сооружение.

В ходе строительства многоэтажного дома в Махачкале обнаружено древнее подземное сооружение.

Сотрудники Дагнаследия, совместно с представителями Республиканского центра охраны памятников истории, культуры и архитектуры выехали на место для обследования обнаруженной археологии с привлечением археологов из Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН.

«По предварительным данным, подземное сооружение, протяженностью 22 м, высотой около 2 м и шириной 3,5 м относится к XVIII–XIX вв. На месте обнаружены фрагменты сосудов из поливной керамики. В борту котлована выявлен каменный водовод. Для выяснения функциональной принадлежности сооружения необходимы дальнейшие исследования», – прокомментировал представитель Республиканского центра охраны памятников истории, культуры и архитектуры, младший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН Мурад Сайпудинов.

Строительство дома приостановлено.