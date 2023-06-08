Герои Z

Подвиги военнослужащих помогают быть стойкими и не примиряться с фашизмом

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Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с семьями участников СВО.

«В нелегкое время наши сыновья, братья защищают интересы Отечества, отстаивают суверенитет государства. Военнослужащие, добровольцы черпают духовные силы, учатся побеждать у предков, защитивших Родину в суровые годы Великой Отечественной войны. Их подвиг учит быть сплочёнными вокруг нашего национального лидера, беззаветно любить свою страну, защищать свободу, правду и справедливость», – сказал руководитель региона.

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