Подвиг сержанта Арсена Гаджиагаева

Дагестанцы продолжают проявлять отвагу и мужество, демонстрировать тактическую выучку в ходе выполнения задач СВО.

Выходец из с.Фурдаг Хивского района Арсен Гаджиагаев мужественно проявил себя при освобождении населённого пункта в СВО на Украине.

Перед батальонной тактической группой сержанта Арсена Гаджигаева стояла задача освободить населенный пункт от ВСУ. Офицер руководил работой боевой машины реактивного артиллерийского взвода, которая била по националистам, находящимся на укрепленных позициях на подступах к поселку. По указанным координатам расчёт Гаджиагаева вел бесперебойный и точный огонь до уничтожения противника.

Жители Хивского района испытывают гордость за героический поступок, совершенный Арсеном Гаджиагаевым.