Подвиг матери 14 детей

Женщина, подарившая жизнь 8 защитникам Отечества и 6 скромным горянкам, Шахзада Кахримановна Рагимова родилась в 1938 году в селе Яркуг, училась в Яркугской начальной школе и окончила 4 класса.

По достижении 20 лет вышла замуж за Ибичая Рагимова, с которым на протяжении более чем полвека делила радость и горе. Вместе с мужем пережили послевоенные годы, как все люди они испытали трудности тех времен.

Они поставили на ноги и направили на правильный путь 14 детей, в том числе сестёр-близняшек, за что получила звание «Мать-героиня». Среди ее детей есть представители разных профессий: учителя, строители, водители-механики, военные.

С 1979 по 2009 год она трудилась на благо школьников, вместе со своим ныне покойным мужем они создавали уют и тепло для детей родной школы. За долгий и добросовестный труд женщина получила звание «Ветеран труда».

Шахзада Кахримановна — любящая бабушка 41 внука и заботливая прабабушка 27 правнуков. На данный момент она живет в селе Яркуг, ей сейчас 82 года. Несмотря на свой возраст она жизнерадостная, активная, отзывчивая, дает советы нынешнему поколению.

Расим Гучудадов