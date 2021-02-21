Подвиг дагестанцев-медиков во время ВОВ

Так получается, что война — это спасение м гибель одновременно. И на полях гибели это проявлялось в ещё более ужасной и естественной форме: солдаты плечом к плечу высыпали на поле боя сражаться насмерть, откуда их истерзанных и раненных собирали в полевые госпитали. Здесь, в госпиталях, война проходила иначе: врачи и медсестры боролись против смерти.

Медсестры, врачи — они тоже стремились среди добровольцев на фронт. Им не терпелочь быть полезными Родине. История сообщает, что только в апреле 1942 года на фронт был отправлен женский полк, состоявший из добровольцев из Хасавюрта, Буйнакска, Кизляра и Махачкалы.

В самом Дагестане в период ВОВ было развёрнуто 10 эвакогоспиталей вместимостью порядка 9000 человек.

11 июля 1942 года в газете «Красная звезда» появилась статья «Дети гор», где вся страна узнала о подвиге военного врача Абусаида Исаева. Исаев был вместе с другими солдатами заброшен в тыл врага, где в процессе схватки он был ранен. Но ранение не помешало ему оборудовать перевязочный пункт. Он терял сознание от потери крови, но продолжал помогать солдатам: одну за другой он провел шесть операций.

И таких подвигов было море сообщается, что в Дагестане могла быть оказана помощь около 150 тысячам солдатов и защитников Родины.

Война показала разные подвиги, которые нельзя по весу и значимости сравнить друг с другом.