Подведомственные учреждения Минтруда Дагестана поздравили около 5 тысяч детей из семей погибших военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев и детей из малоимущих и многодетных семей

В преддверии Нового года, подведомственные Министерству труда и социального развития Республики Дагестан учреждения социального обслуживания и социальной защиты населения, поздравили детей из семей погибших военнослужащих, мобилизованных и добровольно принявших участие в СВО граждан. Также без внимания не остались семьи с детьми инвалидами, малоимущие и многодетные семьи.

В ряде учреждений помимо вручения подарочных наборов также были проведены новогодние мероприятия с развлекательными программами для ребят.

Участие в новогодней, социально-благотворительной акции Минтруда республики приняли около 5 тысяч детей.

Отметим, что праздничные мероприятия прошли во всех городах и районах республики.

Финансовую помощь в проведении акции оказали благотворительные фонды республики и отдельные меценаты.