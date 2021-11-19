Антитеррор

Подведены итоги второго Республиканского фестиваля-конкурса «Дана нам жизнь одна, которой нет цены»

Оставить комментарий

Подведены итоги второго Республиканского фестиваля-конкурса «Дана нам жизнь одна, которой нет цены». В мероприятии приняли участие творческие коллективы семи дагестанских вузов. По решению жюри конкурса, первое место занял коллектив из ДГУНХ, второе место поделили ДГУ И ДГПУ, бронзовыми призёрами стали три коллектива из ДГТУ, ДагГАУ и Северо-Кавказского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). Победителей и призёров фестиваля наградили дипломами и денежными сертификатами. Мероприятие проводилось в рамках реализации госпрограммы противодействия идеологии терроризма в РД.

Также читают:

Депутаты Махачкалинского городского Собрания проин...
"Нет террору" в Дагестане
В духовных образовательных учреждениях Дагестана с...
Стартовал цикл съёмок телепередач, посвящённых про...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *