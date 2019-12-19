Подведены итоги Всероссийского детского конкурса патриотического рисунка «Мир моего дома»

1 декабря в г. Москва состоялась торжественная церемония открытия выставки по итогам Всероссийского детского конкурса патриотического рисунка «Мир моего дома».

В целях сохранения исторической памяти и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Во исполнение данного Указа темой Всероссийского конкурса выбрана патриотическая тема «Мир моего дома», который делится на следующие номинации:

«Вечный огонь — вечная память».

«Связь поколений».

«Я рисую мир».

«Патриотический плакат»

В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений и отдельные лица в возрасте от 7 до 18 лет из регионов РФ.

На торжественной церемонии были выбраны и награждены дипломами и кубками 18 Победителей Всероссийского детского конкурса патриотического рисунка «Мир моего дома».