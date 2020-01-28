Подведены итоги реализации национального проекта «Здравоохранение» в Дагестане

27 января под председательством первого заместителя Правительства РД Анатолия Карибова обсудили итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение». В рамках национального проекта в республике реализуется семь региональных проектов.

На 2019-2024 годы для финансирования этих программ выделено 20 млрд 466 млн руб.

Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов отчитался по каждому проекту индивидуально.

Основным направлением проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» является повышение уровня доступности, усовершенствование оказания первой медпомощи, а также снижение смертности в республике.

В рамках реализации данного проекта в прошлом году построили 20 ФАПов, пять из которых за счет экономии денежных средств. Все эти медпункты оснащены необходимым медицинским оборудованием. В поликлиниках работает принцип «открытая» и «вежливая» регистратура, которая позволяет сократить время больных в очередях, облегчить запись к врачу, сократить бумажную документацию.

На развитие сан. авиации также были направлены денежные средства, и известно что на первое января 2020 года 74 больным оказали помощь.

До 2022 года ожидается открытие центров в 4 медицинских учреждениях по оказанию помощи онкобольным.

По проекту «Земский доктор» в прошлом году на работу устроились 224 врача и 10 фельдшеров.

По программе «Развитие экспорта медицинских услуг» планируется увеличить число иностранцев, которые приезжают на лечение в Дагестан. Также на 100 % реализовали план по приобретению мед. оборудования. В общем, все заданные мероприятия по программам на прошлый год удалось осуществить.

Карибов отметил, для того чтобы получить желаемые результаты по проектам в этом году, необходимо подписать соглашения с Минздравом РФ о сотрудничестве в реализации программ в республике.