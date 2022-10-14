ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОЕКТНОЙ СЕССИИ ПО ОБСУЖДЕНИЮ БУДУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ В РИЧА

8 октября в зале культурно-досугового центра с. Рича Агульского района состоялась проектная сессия , которую провели специалисты, работающие над проектом благоустройства поселения. В мероприятии приняли участие более 30 человек!

Среди ключевых проблем территории участники отмечали следующее:

✔️ Во время осадков улицы наполняются водой, что ведет к разрушению покрытия, образуются ямы и грязь.

✔️ В селении практически отсутствуют места для игр и занятий спортом для детей.

✔️ Сельчанам не хватает мест отдыха и встреч.

Жители обозначили важные особенности центральной части села, которые необходимо сохранить или подчеркнуть в проекте благоустройства:

✔️ Помимо недавно благоустроенного центрального годекана особую роль в социальной жизни играет Цударар — красочный годекан, расположенный при въезде в верхнюю часть села.

✔️ Помимо старинной Джума-мечети историко-культурную ценность представляет вся сельская среда, включая разрушенные каменные строения, родники, пиры, памятник участникам Великой Отечественной войны.

✔️ Отдельные смотровые точки, с которых открываются впечатляющие виды на природный ландшафт, окружающий поселение, также являются ценностью для многих местных жителей.

Ричинцы озвучили ряд важных предложений по развитию не только центральной части села, но и поселения в целом:

1. Организовать водоотвод и предусмотреть покрытие, устойчивое к осадкам.

2. Создать инфраструктуру, которая будет способствовать увеличению потока туристов в село, а именно — оформить въезд в верхнюю часть села, разработать навигацию, разместить информационные стенды, рассказывающие об истории и культуре этого места, его жителях.

3. Предусмотреть освещение.

4. Создать площадку для игр детей, а также занятий спортом на свежем воздухе.

5. Организовать площадку для сбора мусора.

Эти и другие предложения, которые уже изучили архитекторы, позволят им разработать наиболее подходящие для местного сообщества решения о благоустройстве.

Спасибо всем активным ричинцам — участникам встречи, а также тем, кто принял участие в электронном опросе о жизни села!

Напоминаем, что опрос продолжается до 16 октября. Если вы еще не проходили его, просим заполнить анкету опроса и поделиться ссылкой на неё с родными, друзьями, всеми, кто неравнодушен к судьбе поселения:

https://forms.gle/4KamcBNFxgGVNaVc7