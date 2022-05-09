Подведены итоги конкурса «Спасибо деду за победу!»

Редакция газеты «Агъуларин хабарар» извещает о завершении конкурса «Спасибо деду за Победу!» среди учащихся 5-11 классов и благодарит школьников за участие в конкурсе. Редакционное жюри, рассмотрев все работы и оценив презентации и конкурсную работу участников, вынесло следующее решение:

1 место и главный приз в 7 тысяч рублей присудить Али Гусейнову.

2 место и приз в 5 тысяч рублей присудить Айше Асукаевой.

3 место и приз в 3 тысячи рублей присудить Пери Рамазановой.

Участники, не занявшие призовые места, получают поощрительные призы по одной тысяче рублей.

О дате награждения сообщим позже.

Еще раз благодарим участников за интересные работы.

Особую благодарность выражаем главному меценату конкурса Магомедали Наврузовичу Гаджиомарову.