Подведение итогов форума

В последний день форума были подведены итоги конкурса на лучшую команду и лучшую публикацию о форуме в СМИ и социальных сетях.

На торжественную церемонию был приглашен Мурад Шафиев, заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

Участники, победившие в интеллектуальных и спортивных состязаниях, получили дипломы и ценные подарки. Кроме того, все форумчане получили сертификаты участников VIII Международного межрелигиозного молодёжного форума.

В ходе церемонии вручения сертификатов, ребятам дали возможность высказаться о форуме и поделиться своими впечатлениями. Каждый подчеркнул, что за время форума получил багаж знаний и приобрёл хорошие знакомства.

«Хотелось бы сказать, что форум мне понравился практически всем. Я ещё больше узнал о своей и других религиях, особенно от муфтия Татарстана. А ещё, я благодарю организаторов и всех участников. Это была интересная неделя» — поделился Саид, студент Дагестанского гуманитарного института.