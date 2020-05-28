Общество

Подразделениями МЧС России в Дагестане обработаны 987 объектов

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На 27 мая на территории республики обработано 987 объектов площадью более 1,5 млн кв.м. Эти сведения озвучил на совещании заместитель главы МЧС РФ Павел Барышев.

Подразделения были направлены в регион по поручению Владимира Путина для санобработки территорий.

Первая группа, направленная в регион, приступила к работе 19 мая, через два дня она была увеличена. Как отметил Барышев, подразделения проведут санитарную обработку объектов в 42 муниципалитетах.

Владимир Васильев поблагодарил Барышева, министра ЧС РФ и специалистов, своевременно отреагировавших на обращение руководства республики. Глава региона коснулся и ряда проблем, которые устраняются в срочном порядке. Так, например, вопрос перемещения через российско-азербайджанскую границу согласован и будет решен в ближайшее время, исключив возможность скопления людей.

Среди прочего он коснулся вопроса увеличения количества тестов до 3000 в сутки. Как отметил Васильев, порог в скором времени будет преодолен, в республике увеличивается число выздоровевших. Глава Дагестана сообщил, что резерв коечного фонда региона составляет 30%, который планируется довести до 50%, Минобороны создало коечный фонд в Ботлихе и Буйнакске, за что руководитель региона выразил слова благодарности.

Как сообщил Васильев, в республике началась работа по применению лучших практик ведущих центров страны для лечения сложных форм болезни.

Павел Барышев попросил уточнить списки важных объектов, которые еще не подверглись дезинфекции, и озвучил просьбу обратить внимание на списки Роспотребнадзора. Как отметил Барышев, группировка наращиваться не будет, потому что она справляется с нагрузкой.

Васильев призвал глав муниципалитетов включиться в работу для уточнения объектов.

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