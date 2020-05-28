Подразделениями МЧС России в Дагестане обработаны 987 объектов

На 27 мая на территории республики обработано 987 объектов площадью более 1,5 млн кв.м. Эти сведения озвучил на совещании заместитель главы МЧС РФ Павел Барышев.

Подразделения были направлены в регион по поручению Владимира Путина для санобработки территорий.

Первая группа, направленная в регион, приступила к работе 19 мая, через два дня она была увеличена. Как отметил Барышев, подразделения проведут санитарную обработку объектов в 42 муниципалитетах.

Владимир Васильев поблагодарил Барышева, министра ЧС РФ и специалистов, своевременно отреагировавших на обращение руководства республики. Глава региона коснулся и ряда проблем, которые устраняются в срочном порядке. Так, например, вопрос перемещения через российско-азербайджанскую границу согласован и будет решен в ближайшее время, исключив возможность скопления людей.

Среди прочего он коснулся вопроса увеличения количества тестов до 3000 в сутки. Как отметил Васильев, порог в скором времени будет преодолен, в республике увеличивается число выздоровевших. Глава Дагестана сообщил, что резерв коечного фонда региона составляет 30%, который планируется довести до 50%, Минобороны создало коечный фонд в Ботлихе и Буйнакске, за что руководитель региона выразил слова благодарности.

Как сообщил Васильев, в республике началась работа по применению лучших практик ведущих центров страны для лечения сложных форм болезни.

Павел Барышев попросил уточнить списки важных объектов, которые еще не подверглись дезинфекции, и озвучил просьбу обратить внимание на списки Роспотребнадзора. Как отметил Барышев, группировка наращиваться не будет, потому что она справляется с нагрузкой.

Васильев призвал глав муниципалитетов включиться в работу для уточнения объектов.