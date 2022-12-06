30 ноября в Дагестане прошло заседание Совета по образованию и науке, посвященное итогам Года образования в Дагестане. Комментируя это событие, главный редактор республиканской газеты «Ватан» на татском языке, журналист Виктор Михайлов отмечает:

«Итак, в Дагестане подведены итоги Года образования. Насколько он был успешным? Если судить о материальной стороне дела, то есть по количеству построенных и отремонтированных школ и детских дошкольных учреждений, то они беспрецедентны.

Такого колоссального объёма работ, пожалуй, не было произведено на протяжении десятилетия. Хорошие условия, безусловно, дают определённый стимул детям для того, чтобы они старались лучше учиться. В убогую школу приходить изо дня в день на протяжении одиннадцати лет навряд ли кому захочется. Подрастающее поколение должно чувствовать, что государство заботится о нём, чтобы и у них было стремление приносить ему пользу».

И как здесь не процитировать общественного помощника Главы Республики Дагестан Людмилу Авшалумову, которая заявила: «Приятно, что Год образования в регионе прошел успешно».

Несомненно, в рамках Года образования в Дагестане проведена огромная работа, многие наши школы преобразились. За последние годы многое сделано, чтобы восстановить былой престиж и авторитет профессии учителя, чтобы специалист, носитель звания Учитель, воспринимался по-особенному уважительно в городах и селах.

Увеличение призового фонда для мотивации участников регионального конкурса «Учитель года Республики Дагестан» до 400 тысяч рублей, вместо получаемых раньше 100 тысяч, также привлечет больше педагогов к творческой состязательности.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»