Подполковник Александр Семёнов поблагодарил жителей Гумбетовского района за оказание гуманитарной помощи

Подполковник Александр Семёнов, который несёт службу в зоне СВО на Украине, поблагодарил главу муниципалитета Галипа Галипова, Координационный совет ветеранских организаций РД, ВООВ «Боевое братство» за доставку посылок и писем бойцам спецоперации.

«Выражаю огромную благодарность от лица командования, от лица военнослужащих войсковой части: большое, большое спасибо Координационному совету, ВООВ «Боевое братство» и администрации Гумбетовского района! Всем огромный, огромный привет!» –отметил Александр Семёнов.

Гуманитарный груз на передовую доставил руководитель Гумбетовского отделения ВООВ «Боевое братство» Магомедрасул Сулейманов. Он также вручил Семёнову антологию современной российской прозы «Тепло наших сердец», подписанную одним из авторов книги, главным редактором газеты «Гумбет» Гамзатом Изудиновым от своего имени и от имени руководителя района.