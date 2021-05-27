Подписаны первые соглашения между ПАО «Магнит» и дагестанскими производителями

«Активное сотрудничество дагестанских сельхозпроизводителей с ПАО «Магнит» станет весомым шагом в реализации мероприятий про продвижению региональных брендов», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттал Батталов в рамках подписания соглашений представителями торговой сети с сельхозтоваропроизводителями Дагестана. В рамках мероприятия, которое состоялось 26 мая в здании регионального Минсельхозпрода, министр промышленности и торговли РД Низам Халилов отметил, что в текущем году в Дагестане начнут работу около двадцати магазинов «Магнит», а в следующем году — около шестидесяти. На данный момент продолжается работа по заключению соглашений ПАО «Магнит» с дагестанскими производителями.

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