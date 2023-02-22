Подписаны ключевые направления сотрудничества между Дагестаном и Азербайджаном на 2023-2025 годы

Комментируя итоги визита Премьер-министра Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова с рабочей поездкой в город Баку, главный редактор республиканской газеты «Дербент» на азербайджанском языке, член Экспертного сообщества Тарлан Алекперов отмечает:

«Возрождение исторических, торгово-экономических связей с братской республикой Азербайджан, это своевременное и мудрое решение. Азербайджан всегда представлял, как для России, так и для Дагестана, особый экономический интерес.

Отрадно, что в рамках встречи были обсуждены вопросы развития культурно-гуманитарной направленности. Главной темой, которой стала реализация мероприятий в рамках празднований 100-летия Расула Гамзатова в Азербайджане и 100-летия лидера Азербайджана Гейдара Алиева и памяти государственного деятеля Азиза Алиева в Дагестане».

Сотрудничество между Дагестаном и Азербайджаном позволит делиться наиболее успешными проектами в самых разных и не только промышленных областях, активизируя приток дополнительных инвестиций. Более того, сотрудничество неизбежно приведет к необходимости улучшения приграничной инфраструктуры, а также будет способствовать развитию международного транспортного коридора.

От развития двусторонних связей экономические выгоды получат не только Азербайджан и Россия, но и все государства, заинтересованные в трансграничных поставках по международному транспортному коридору «Север-Юг».

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»