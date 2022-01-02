Подписан Указ Главы Дагестана об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики РД на период 2022-2026 годов

Основные цели программы – развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, удовлетворение спроса на электроэнергию, формирование благоприятных условий для инвестиций в строительство объектов электроэнергетики.

В документе прогнозируется существенный прирост потребления электрической мощности (на 75 МВт, или 5,7% по сравнению с отчетным годом) и электрической энергии (467 млн кВт/ч, или 6,8% по сравнению с отчетным годом). Также прогнозируется сохранение профицита выработки активной мощности и дефицит выработки электрической энергии, покрываемый за счет перетоков из внешних энергосистем.

В программу также включен перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей. В списке более 90 проектов, большинство будет реализовано ПАО «Россети Северный Кавказ».