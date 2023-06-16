Подошёл к концу третий день ПМЭФ. В копилке дагестанской делегации – 11 подписанных соглашений

С кем они и о чём?

СберЛизинг – сотрудничество в области цифровизации здравоохранения и социальной сферы;

Белгородская область – создание благоприятных условий для хозяйствующих субъектов двух сторон;

Всероссийская федерация самбо – популяризация этого вида спорта, развитие инфраструктуры;

Чувашская Республика – реализация совместных инвестиционных проектов, развитие промышленности и сельского хозяйства;

РусГидро – разработка концепции развития эффективной инфраструктуры водоотведения малых населенных пунктов Дагестана;

Новосибирская область – обмен проектами и специалистами по различным отраслям, взаимодействие в области науки и высоких технологий, обмен опытом в сферах архитектуры и градостроительства, промышленности, реформирования ЖКХ и модернизации объектов инфраструктуры;

Кавказ.РФ – создание новых туристских территорий и соответствующей инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие индустрии гостеприимства;

Федерация дзюдо РФ – развитие дзюдо в Дагестане, реализация ряда проектов и программ, в том числе «Школьная лига дзюдо», пилотный проект «Дошкольное дзюдо», образовательный проект «Мой первый пояс»;

Российский футбольный союз – развитие футбола в Дагестане, создание в регионе футбольного центра, состоящего из медико-восстановительного комплекса, футбольных полей с искусственным покрытием и других объектов;

Запорожская область – расширение и укрепление двусторонних связей в сферах транспорта, промышленности, торговли и услуг, архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, науки, культуры, туризма и спорта;

Сбербанк – взаимодействие в сфере подготовки кадров в области информационных технологий, в том числе открытие кампуса «Школы 21» в Дагестане.