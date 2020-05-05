Подорвался на мине

Близится День Победы, День памяти и скорби, перед памятью о котором мы низко склоняем голову. Каждая строка моих статей — чья-то оборванная жизнь, несостоявшаяся любовь или безвременно угасшая мечта, чья-то боль, чье-то горе, чей-то крик души. Вот еще одна душераздирающая история человека, о котором известно совсем немного, но это немногое вылилось для меня огромной трагедией маленького человека глубокой души и страсти к жизни. Трагедия заключается в том, что он не испытал ни материнской ласки, ни любви, ни нежности как все дети на земле.

Гасанов Шабан Шабанович родился в 1914 году в селе Буркихан Агульского района в крестьянской семье. Было их у родителей двое: сын и дочь. Родители рано ушли из жизни. Забота и воспитание брата легли тяжким грузом на хрупкие детские плечи сестры.

В возрасте 18 лет он влюбился, чтобы жениться нужны были средства, вот он и поехал в город Баку на заработки. По чьей-то наводке 17 января 1942 года Хивским РВК его оттуда же призвали в ряды Красной Армии на военную службу. А жениться ему не суждено было.

На полях сражений, подорвавшись на мине ему ампутировали обе ноги. В чине ефрейтора он скончался 19 августа 1943 года в военно–полевом госпитале, похоронен в городе Харьков. Имена наших земляков, грудью вставших на защиту Родины, золотом высечены на мемориальных сооружениях, памятниках, запечатлены в книгах, журналах, газетах.

Память народа бессмертна, скорбь – глубока, подвиг – неподвластен времени.

Низкий поклон и вечная память нашим соотечественникам, которые отдали собственные жизни за свою страну, за свободу и мир, за каждого из нас.

Салихат Малагусейнова