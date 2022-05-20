Подножка от Турции

Член НАТО против расширения Альянса

Шведы и финны уже практически ударили по рукам с представителями Североатлантического альянса и решили, что одной ногой они уже в НАТО, но неожиданно в дело вмешалась Турция и подставила такую подножку, что в Альянсе, наверное, до сих пор переваривают произошедшее.

Турция отказала в членстве в НАТО Швеции и Финляндии: «Мы не можем сказать «да» тем странам, которые накладывают санкции на Турцию, вступая в НАТО – организацию по обеспечению безопасности. Если НАТО примет Финляндию и Швецию, то она перестанет быть таковой, а станет концентрацией терроризма».

Личные мотивы одной Турции обломали планы очередного витка расширения Альянса – на этот раз на севере. Турецкое руководство также заявляет о том, что ни Швеция, ни Финляндия не имеют четкой позиции по отношению к враждебным для Турции «Рабочей партии Курдистана» и «Сирийским демократическим силам». А раз «протурецкой» позиции по этим вопросам нет, то и в НАТО тогда вход закрыт. Эрдоган также аргументирует свою позицию тем, что ни Швеция, ни Финляндия не выдают по запросам Турции участников этих вышеперечисленных организаций.

Тем не менее, Столтенберг пытается не терять оптимизма и обратился к Турции с целью решить все возникшие вопросы: «Поговорил с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу о решениях наших ближайших партнеров Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО. Турция является ценным союзником, и любые проблемы безопасности должны быть решены. Мы должны быть вместе в этот исторический момент».

И если Столтенберг пытается с Турцией договориться, то вот представитель Европарламента Манфред Вебер решил разговаривать с Анкарой с позиции силы, пригрозив изоляцией страны в случае блокирования решений НАТО.

Однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поясняет, что подобные решения – это не просто выбор руководства Турции, это позиция большинства граждан страны.

«НАТО — это прежде всего военно-политический альянс союзников. Финляндия и Швеция открыто поддерживают РПК, которой осуществляются террористические атаки на Турцию, буквально вчера погиб наш военнослужащий. Большинство жителей Турции просят нас блокировать процесс из-за наличия такой политики, мы будем обсуждать этот вопрос с остальными союзниками по НАТО», — заявляет глава турецкого МИДа.

Наверняка, вопрос по шведам и финнам гораздо глубже, чем тема курдов. Просто Турции нужно было чем-то аргументировать своё решение. Турция наряду с Венгрией пытается в рамках всех этих альянсов вести свою игру – отстаивать свои экономические и политические интересы, а не жертвовать ими, как те же финны или болгары, например. Такие члены в НАТО очень неудобны самому Альянсу, но они ведь уже внутри него.

Всё это свидетельствует об одном – в будущем однозначно будут формироваться другие силовые блоки, потому что НАТО мешает реализовывать внешнюю политику тем своим странам, которые уже несколько «переросли» разряд вассалов и готовы на себя взять большую роль на международной арене.

Даниил Безсонов