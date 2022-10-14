Подготовку празднования столетнего юбилея Расула Гамзатова обсудили Татьяна Голикова и Сергей Меликов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и Глава Республики Дагестан Сергей Меликов провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили ряд важных для региона вопросов. В числе главных тем встречи стало празднование векового юбилея поэта Расула Гамзатова. Организационный комитет к празднованию юбилея дагестанского поэта возглавляет Татьяна Голикова.

Сергей Меликов поблагодарил заместителя Председателя Правительства РФ за поддержку в решении организационных вопросов и остановил своё внимание на некоторых из них. Особое внимание было уделено мероприятиям, которые пройдут в день рождения поэта в столице Дагестана и осенью 2023 года в Государственном Кремлёвском Дворце в городе Москве. Кроме того обсуждался комплекс мероприятий ко дню рождения поэта, которые будут организованы в Азербайджане, Киргизии, Белоруссии. В ходе встречи была озвучена инициатива Сергея Меликова об увековечивании имени Расула Гамзатова в названиях улиц в регионах страны, а также станции столичного метрополитена.