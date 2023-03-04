Подготовку к весеннему призыву обсудили в Чародинском районе Дагестана

Главой Чародинского района РД Мухидином Магомедовым было проведено рабочее совещание по вопросам подготовки и проведения весеннего призыва, сообщили в пресс-службе райадминистрации.

Присутствующим на мероприятии М. Магомедов сообщил, что с 1 апреля по всей РФ будут проводить призывную кампанию. Она завершается 15 июля. Также он отметил, что установленное задание на весенний призыв для Чародинского района – 103 человека.

«К началу призывной кампании у нас должна быть четкая картина всей ситуации, необходимо быть в курсе всего – сколько человек подлежат призыву, у кого отводы и все остальное. Списки подлежащих к призыву должны быть в полном порядке с указанием всех нюансов», – заявил глава района.

Относительно причин для отсрочки от армии М. Магомедов сказал, что справки и документы, представленные призывниками, будут проходить скрупулёзную проверку; будут приниматься лишь справки определенного формата из тех учреждений, у которых есть лицензия на учебную деятельность и аккредитацию. Документ, представленный из религиозных учебных заведений, действовать не будет.

В свою очередь военный комиссар Чародинского района Магомед Магомедов также отметил, что призывнику следует лично вручать повестку, дабы избежать каких-либо недоразумений.

«На протяжении всей призывной кампании нужно организовать жесткую работу по привлечению к административной ответственности за неявку граждан по повестке. При необходимости материал на уклонистов будет передан в следственный комитет», – заявил М. Магомедов.

По словам комиссара Чародинского района, уклонение от армии будет преследоваться строго по закону. Относительно них будут применяться административные взыскания, уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

Главам сёл и руководителям ВУС было рекомендовано на местах проводить работу по призыву на службу молодежи от 18 до 27 лет.

Источник: https://lezgigazet.ru/archives/327398