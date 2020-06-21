Подготовку к параду Победы обсудили в Правительстве РД

19 июня на встрече с кабинетом министров Артём Здунов обсудил подготовку к проведению парада Победы. В обсуждении также приняли участие представители Роспотребнадзора, Каспийской флотилии, администрации Каспийска.

Как говорилось ранее, праздник отметят 24 июня. В Дагестане 75-ю годовщину Победы в ВОВ отметят в Каспийске.

На совещании обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности и благоустройством территорий города.

Парад начнется в 10 часов утра, в юбилейный год по Площади Ленина проедет военная техника. В 10 часов вечера участники празднования увидят артиллерийский салют.

Премьер поручил ответственным ведомствам завершить подготовку в эти выходные.