Подготовка Южного Дагестана к отопительному сезону

Абдулпатах Амирханов, Председатель Правительства Дагестана, промониторил ход подготовки Южного Дагестана к отопительному периоду текущего года. В ходе проверки Абдулпатах Амирханов побывал на объектах ЖКХ городов Избербаш, Дербент, Дагестанские Огни, а также посёлка Мамедкала. Для обеспечения качественного теплоснабжения принято решение о строительстве новых котельных в городах Дагестана.

Абдулпатах Амирханов выразил надежду, что работы в данном направлении будут завершены до конца 2021 года. По его словам, по итогам работ будет налажена современная отопительная система «два в одном» — горячая вода и отопление.