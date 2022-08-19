Подготовка электросетей к зиме

Согласно народной мудрости, готовить сани надо с лета. Как показывает практика, такой подход позволяет выстроить верный алгоритм в работе, который минимизирует возможность возникновения чрезвычайных ситуаций и перебоев в работе. Есть много служб, деятельность которых связана с подготовкой к осенне-зимнему периоду. Особая ответственность за подготовительные работы лежит на организациях, которые отвечают за социальную инфраструктуру: дороги, жилищно-коммунальные службы, электроэнергетический сектор.

Эти отрасли имеют жизненное значение для нашего муниципалитета, однако стабильная работа энергоснабжающей организации при отсутствии надёжного снабжения твёрдым топливом и полным отсутствием газа в отопительный сезон является залогом того, что в каждом доме будет тепло и уютно. Да, в домах еще стоят дровяные печи, однако электрическое отопление более оптимальный для наших погодно-климатических условий источник тепла.

Подготовка сетевого комплекса муниципалитета к предстоящему отопительному сезону уже стартовала. В рамках выездных мероприятий специалисты Агульского сетевого участка провели широкий комплекс мероприятий, реализация которых позволит качественно улучшить ситуацию в электроэнергетическом секторе муниципалитета. По словам старшего мастера Агульского МУ Изамудина Шабанова, первоначально был определен тот спектр работ, который необходимо завершить к зиме для того, чтобы не допустить возникновения перебоев с электричеством. Так, в рамках ОЗП в муниципалитете в общей сложности были заменены почти сорок деревянных опор: 14 опор в Тпиге, 12 штук в Гоа, 7 единиц в Буршаге и по две в селах Кураг и Мисси.

Кроме того, проведены ремонтные мероприятия с заменой оборудования на комплексных трансформаторных подстанциях в четырнадцати населенных пунктах Агульского района. Данный факт позволяет говорить о систематическом подходе к решению актуальных вопросов отрасли.

Помимо озвученных мероприятий, была произведена замена силовых трансформаторов. В общей сложности было установлено восемь единиц. Так, новые трансформаторы в количестве четырех штук были установлены в селе Тпиг, один новый трансформатор появился в селе Дулдуг и два в Гоа. Кроме того, дополнительный КТП установлен в селе Рича.

В числе мероприятий была осуществлена замена разъединителей типа РЛНД, которые предназначены для универсального использования в высоковольтных сетях и на открытых подстанциях, в общем количестве более тридцати единиц.

По словам Шабанова, это лишь неполный перечь мер, которые были реализованы в целях повышения надежности электросетевого комплекса муниципалитета.

«Программа подготовки к осенне-зимнему периоду формируется ежегодно. Ее основанием служат данные о состоянии энергетической инфраструктуры и включает в себя объекты, ремонт которых качественно повысит надежность электроснабжения потребителей»,- сказал Изамудин Шабанов, дополнительно отметив, что сезон холодов является для энергетиков периодом максимальной нагрузки. Это обусловлено высоким потреблением электричества гражданами, а также изношенностью инфраструктуры. Возросшее потребление вкупе с недостаточной мощностью становится платформой возникновения перебоев. Именно в целях повышения надежности и стабильности комплекса проводится широкий комплекс работ.

Специалисты участка работают при любых погодных условиях, понимая, как важно электричество в жизни современного человека. Это не только источник тепла, света, но и источник связи, кроме того, благодаря электричеству в дома людей подается вода. То есть, это то обязательное звено, которое формирует комфорт в наших домах. Оттого те подготовительные мероприятия, которые проводятся в отрасли, имеют большое значение для каждого человека.

Проверка комплекса на прочность начнется менее чем через месяц. С наступлением осени придут дожди, ветра, а потом и зимняя непогода. Это формирует и специфику работы энергетиков, которые вне зависимости от погоды и условий, честно выполняют свою работу, принося свет в дома людей.

Алена Магомедова