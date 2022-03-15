Поддержку инвестиционного проекта по закладке фруктовых садов в Дербентском районе обсудили в Минэкономразвития РД

В Минэкономразвития РД обсудили поддержку инвестиционного проекта по закладке суперинтенсивных и интенсивных фруктовых садов «Анжелина» в Дербентском районе, информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что реализация проекта была начата в 2021 году. Общий объем инвестиций составил 254 млн руб., количество рабочих мест – 26.

«На сегодняшний день ООО “Анжелина” уже произведена закладка фруктового сада на 51,6 га (запланированная площадь посадки – 100 га), построены резервуар для полива и общежитие для персонала. Также планируется строительство фруктохранилища, склада и межклеточных дорог», – говорится в сообщении.

По словам представителя министерства, для полной загрузки проекта в 2023 году инвестору требуется поддержка в решении ряда инфраструктурных задач. Разрабатываемые меры будут способствовать, в том числе, развитию агротуризма.

Источник: РИА Дагестан