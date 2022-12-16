Поддержка семьи мобилизованного сотрудника

В связи с последними событиями мобилизованные граждане и их семьи входят в категорию граждан, которым оказывается посильная поддержка и особое внимание. Этим обусловлен визит работников Агульской центральной районной больницы в гости к семье Магомедовых. Работник Агульской ЦРБ Саид-Хусейн Магомедов был призван в рамках частичной мобилизации, объявленной в сентябре текущего года. Сегодня он находится в зоне проведения специальной войсковой операции, однако его коллеги оказывают посильную помощь и внимание семье военнослужащего.

Сотрудники медучреждения в преддверии праздничных дней навестили семью военнослужащего. Среди навестивших были медработники детского кабинета под руководством врача-педиатра С.Н. Исаковой и заместитель главного врача Агульской ЦРБ М.К. Омаров.

По словам специалистов, данная встреча была осуществлена и по профсоюзной линии, а также с целью оказания внимания семье Магомедова.

Особую радость от этого посещения испытали дети, которые получили сладкие подарки.

Алена Магомедова