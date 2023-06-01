Поддержка экспорта в Дагестане достигла рекордных показателей за последние 12 лет

31 мая Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание Экспортного совета при Главе Республики Дагестан. Председатель Правительства РД отметил, что с учётом усиливающегося санкционного давления, экономика страны требует изменения подходов в работе хозяйствующих субъектов, переориентации на новые рынки, поиска новых поставщиков и потребителей товаров и услуг, разработки и внедрения новых технологий.

«Несмотря на все трудности, внешнеторговый оборот Дагестана по итогам 2022 года показал рост на 35% по сравнению с 2021 годом и составил 290,15 млн долларов», — заявил Абдулмуслимов.

«Для нас экспорт — это показатель конкурентноспособности экономики. А малый бизнес — это наш потенциал для развития экспорта», — сообщил премьер, отметив в качестве первоочередных задач необходимость оказания максимальной поддержки и содействия малым и средним предприятиям региона, заинтересованным в продвижении своих товаров и услуг на внешние рынки, а также необходимость минимизации бюрократических проволочек при взаимодействии региональных государственных структур с экспортно-ориентрованным производством и бизнесом.

В рамках заседания были представлены доклады касательно вопросов развития экспортного потенциала региона.

В завершении Абдулмуслимов подчеркнул, что увеличение внешнеторгового оборота, продвижение товаров и услуг дагестанских предприятий на зарубежные рынки являются одними из приоритетных задач развития дагестанской экономики.

В завершении, премьер дал ряд поручений.