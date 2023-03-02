Поддержит ли государство сохранение языков Дагестана

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил разработать госпрограмму развития родных языков Дагестана. Решение принято на фоне существенной деформации языковых процессов в последние годы: часть населения утратила владение родным языком. Также он сообщил о выделении 220 млн рублей для выпуска учебных пособий по родным языкам в Дагестане.

Я. Бучаев сообщил о подготовке к изданию 561 тысячи экземпляров учебных пособий по родным языкам из требуемых 605 тысяч.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Минобразованию и Минфину РД предусмотреть дополнительное финансирование на выпуск учебных пособий, а Муслиму Телякавову и отвктсвкнным органам исполнительной власти разработать госпрограмму развития и сохранения нацязыков Дагестана.