Поддельный QR-код- угроза всему обществу

Гражданам, своевременно прошедшим вакцинацию, не страшен ни коронавирус, ни введение ограничительных мероприятий, в числе которых обязательное наличие QR-кодов, предоставление которых является главным условием посещения мест массового скопления людей. Пройдя своевременную вакцинацию от COVID-19, вы защищаете себя от последствий коронавирусной инфекции, а также от необходимости ограничения собственных контактов в период ограничительных мер.

Однако, остаются моменты неправомерного поведения граждан, которые пытаются получить сертификат о вакцинации не общепринятым способом. Сложно объяснить мотивы тех, кто, рискуя своим собственным здоровьем, еще и нарушает закон. Неправомерность этих действий влечет за собой уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы на определенный срок. Кроме того, подделка сертификата даже одного человека – это угроза для множества людей, ибо именно не прошедший прививку гражданин скорей всего непременно заразится коронавирусом и заразит своих близких.

Решить эту проблему и нивелировать угрозу для себя и своих близких возможно только в одном случае – пройти вакцинацию. Данное решение станет основой сохранения вашего здоровья от последствий коронавируса, а также предоставит вам сертификат, наличие которого является обязательным моментом современной социальной картины.

Алена Магомедова