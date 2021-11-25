Подделка сертификата — уголовное преступление

Очередная волна коронавируса, по сообщениям специалистов, оказалась еще более агрессивной, нежели предыдущие. Для недопущения роста инфицированных в ноябре для граждан были предоставлены длинные выходные. Это было вызвано необходимостью ограничения контактов граждан в социуме.

Однако, и в эти дни продолжали свою работу пункты вакцинации, что было сделано для того, чтобы люди, у которых есть свободное время, смогли потратить его на защиту собственного здоровья.

Несмотря на рост количества вакцинированных, периодически правоохранительные органы пресекают попытки некоторых людей получить сертификат о вакцинации незаконно. Участники нелегальной сделки по приобретению сертификата без реальной вакцинации забывают, что за данное правонарушение грозит уголовная ответственность.

При этом привлекаться лица могут по различным статьям.

Например, лицо пытающееся приобрести сертификат, может привлекаться к ответственности по ст. 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Отдельное наказание предусматривается и для медработников. В этом случае ответственность будет наступать по ст. 327 УК РФ за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. Для них максимальная ответственность, как разъясняет МВД, составит 2 года лишения свободы. Кроме того, существуют и другие основания для ответственности, в том числе и по другим статьям Уголовного кодекса. Это ст. 159 УК РФ – Мошенничество, ст. 290 УК РФ — Получение взятки, ст. 291- Дача Взятки.

Все эти статьи Уголовного кодекса предусматривают реальное наказание за попытку получить или предоставить сертификат без прохождения вакцинации.

Это преступление не только перед законом, но и перед обществом. Так как без вакцины вы не можете обладать достаточной защитой от вируса, что может стать причиной вашей болезни и инфицирования окружающих.

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