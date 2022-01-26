Подделка сертификата о вакцинации является нарушением закона

Приобретая поддельный сертификат о вакцинации, вы нарушаете нормативно-правовые нормы, которые предусматривают уголовную ответственность. Специалисты отмечают: «Использование ложного QR-кода является нарушением, в зависимости от последствий которого может наступать либо уголовная, либо административная ответственность». Попытка объяснить неправомерность своих действий тем, что вы сами ответственны за свое здоровье, на практике не находит своего подтверждения, ибо каждый человек находится в социуме. Ваша безответственность может послужить причиной массового инфицирования окружающих. Особенно важно это в ситуации с нарастающей угрозой штамма «омикрон», который обладает повышенной заразностью.

Кроме того, вы не только приобретаете нелегальный QR-код, что уже само по себе нарушение правовых норм, но и предоставляете его при посещении мест массового скопления людей. Зачастую в спешке при проверке сотрудники общепита или культурных учреждений могут не заметить, что посетитель предъявил QR-код, который связан с поддельным доменом, именно поэтому модифицируются формы проверки сертификата, в том числе в прямом подключении проверяющего устройства только к порталу Госуслуг.

Граждане, которые не боятся ни за собственное здоровье, ни за собственную свободу, используют поддельный сертификат и иногда рекомендуют этот путь другим, что является преступным вдвойне.

Ответственность за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, предусмотрено ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Физик с многолетним стажем Шамсудинова Нафият Нажмудиновна прошла вакцинацию сама и привлекла к ней всех своих родных. Педагог контактирует с детьми, коллегами и решила обезопасить себя и свою семью, а также свой круг общения от угрозы инфицирования. Шамсудинова Н.Н. утверждает: «Скепсис по поводу вакцинации для меня абсолютно непонятен. Вакцинация во все времена защищала человечество от вирусов. COVID-19 не исключение. Наоборот, высокий уровень вакцинации в ряде стран позволила нивелировать угрозу вируса. Я решила внести свою посильную лепту в процесс формирования коллективного иммунитета и своевременно прошла вакцинацию».

С точки зрения здравого смысла логику людей, которые покупают поддельные сертификаты и QR-коды, понять сложно. Очевидно, их неприятие вакцинации обусловлено тем, что эти граждане не сталкивались воочию с ужасами коронавируса. Его последствия ощущаются в организме даже спустя многие месяцы после выздоровления. Сам факт того, что вы перебороли острые клинические симптомы, вовсе не означает, что организм сможет восстановиться до состояния здоровья, которое предшествовало инфицированию.

Будьте благоразумны, будьте здоровы!

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