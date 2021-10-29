Подделка QR-кода- преступление !

Вследствие осложнения эпидемиологической ситуации в республике вводятся QR-коды для посещения общественных мест. Для граждан, получивших прививку от коронавируса

при наличии подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги» QR-код выдается автоматически с сертификатом о вакцинации. И для граждан, уже прошедших иммунизацию от коронавирусной инфекции, это не вызовет никаких сложностей. Те граждане, которые не имеют QR-код, вынуждены будут ограничить посещение мест

массового скопления людей. Для недопущения неправомерных действий со стороны граждан, напоминаем об

уголовной ответственности для лиц, которые попытаются незаконными методами получить сертификат. В некоторых случаях может быть назначено наказание до восьми

лет лишения свободы. Важно понимать, что подделка сертификата и использование фальшивого сертификата о вакцинации в обоих случаях считаются нарушением закона.

Данные действия подпадают под ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации, в числе которых статьи №290, 291, 291.2 и другие. Подделка сертификата карается

наказанием до двух лет лишения свободы.

Гражданам необходимо уяснить, что покупая поддельный сертификат и игнорируя тем самым необходимость вакцинации, вы с высокой долей вероятности заболеете

коронавирусом. По словам специалистов, от восьмидесяти процентов граждан, попадающих в медицинские учреждения с осложнениями, имеют поддельный сертификат о вакцинации. Будьте благоразумны, сделайте прививку от коронавируса и получите сертификат и QR-код на законных основаниях.

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