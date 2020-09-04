Подать заявление на участие в госпрограмме развития горных территорий можно в МФЦ Дагестана

Подать заявление на участие в госпрограмме РД «Социально-экономическое развитие горных территорий» можно в филиалах МФЦ. Прием заявок продлится до 12 октября 2020 года.

Напомним, Министерство экономики и территориального развития Дагестана реализует госпрограмму развития горных территорий.

Планируется субсидирование по следующим направлениям:

— приобретение оборудования для производств пищевой продукции и напитков

— строительство малогабаритных теплиц

— строительство логистических центров хранения продуктов

— создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции

— покупку подсобными хозяйствами малогабаритной сельскохозяйственной техники

Предусмотрено также выделение гранта на проведение научно – исследовательской работы «Анализ социально-экономической ситуации горных территорий Республики Дагестан и определение их экономического потенциала в резерве основных базовых экономических комплексов».

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Минэкономразвития РД (minec-rd.ru) и по телефонам 8 (8722) 68 -12 -24; 67-20-10.