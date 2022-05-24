Подать заявку на участие в Северо-Кавказском молодёжном форуме «Машук-2022» необходимо до конца июня

С 13 по 27 августа на территории Ставропольского края пройдёт Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук — 2022». В нём могут принять участие граждане от 18 до 35 лет и уже открыт приём заявок.

Для регистрации необходимо пройти по ссылке https://events.myrosmol.ru/events/mashuk до конца июня. Форум проводится с целью укрепления гражданского, межнационального и межрелигиозного единства. В рамках мероприятия запланировано три смены, каждая из которых имеет своё тематическое определение: «Наши открытия», » Наши смыслы», «Наша среда».