Подать заявку для участия в Международном научно-практическом форуме на Кавказских Минеральных Водах необходимо до конца июня

8 октября 2021 года на Кавказских Минеральных Водах состоится Международный научно-практический форум «Единство и братство народов Кавказа — решающий фактор победы в битве за Кавказ». Проведение форума приурочено к восьмидесятилетию начала Великой Отечественной войны и предполагает обсуждение большого спектра социально-экономических и политических вопросов, а также широкого круга аспектов военного искусства. Проведут форум в очном и заочном форматах. Организаторами мероприятия выступает Северо-Кавказский федеральный университет и региональное отделение РВИО в Ставропольском крае. Заявки на участие в форуме принимаются до конца июня, статьи для публикации — до 15 июля. Контактная информация по участию в форуме по номеру 8-988-745-10-01.

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