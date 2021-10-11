Государственная программа «Социально-экономическое развитие территорий Республики Дагестан» утверждена постановлением Правительства от февраля 2020 года. В текущем году для участия в госпрограмме поступило восемьдесят семь заявок на общую сумму свыше сорока шести миллионов рублей. Кроме того, заключены соглашения о субсидировании сорока девяти участников конкурса на общую сумму более восьми миллионов рублей.
От общего числа муниципалитетов участие в программе приняли восемнадцать, из этого числа были отобраны заявки от тринадцати муниципалитетов Республики Дагестан.
Для активизации жителей муниципалитетов для участия в госпрограмме было принято решение об информировании населения о мерах господдержки и необходимой для этого документации.
Прием заявок продлен до середины ноября 2021 года.
Программа реализуется Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан.
Подать заявку для участия в госпрограмме «Социально-экономическое развитие территорий Республики Дагестан» возможно до 15 ноября
Государственная программа «Социально-экономическое развитие территорий Республики Дагестан» утверждена постановлением Правительства от февраля 2020 года. В текущем году для участия в госпрограмме поступило восемьдесят семь заявок на общую сумму свыше сорока шести миллионов рублей. Кроме того, заключены соглашения о субсидировании сорока девяти участников конкурса на общую сумму более восьми миллионов рублей.