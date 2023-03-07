Подарили женщинам праздник

Доброе, светлое мероприятие состоялось накануне Международного дня 8 Марта в Тарумовском районе. На праздничное мероприятие были приглашены представительницы всех организаций, ветераны труда, матери мобилизованных воинов.

Открыло праздник видеопоздравление Президента РФ Владимира Путина всех женщин России, а далее искренние слова поздравлений женщинам района сказал и.о.главы Тарумовского района Василий Джамалов. В частности, он подчеркнул: «Благодаря вашим ежедневным заботам, милые женщины, в наших домах тепло и уютно, умными и здоровыми растут дети, спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины. Даже став взрослыми, каждый из нас помнит теплые мамины руки, её самую прекрасную в мире улыбку».

Трогательным подарком бабушкам и мамам стало выступление воспитанников детского сада «Тополек».

Добрые слова поздравлений женщинам Тарумовского района сказал председатель районного Собрания депутатов Владимир Сячин.

Посредством видео женщин поздравили заместитель главы района Али Алиев; военный комиссар Тарумовского и Ногайского районов Александр Мельников; и.о. главного врача Тарумовской ЦРБ Асхаб Исаев; начальник отдела сельского хозяйства районной администрации Сайпудин Хапизов; главы сельских поселений: Виталий Медалиев (с.Калиновка), Нажми Кадирбеков(с.Таловка), Магомедрасул Исаев (с.Калиновка); председатель МИК Салус Рахматулаев; начальник Тарумовских РЭС Мансур Ибрагимов; директор УСЗН в Тарумовском районе Магомедали Гаджиев.

Очень красивые слова поздравлений женщинам, трудящимся в культуре и всем женщинам района сказал директор Тарумовского Дома культуры Сергей Шапошников.

В честь праздничного дня муниципалитет отметил Благодарностями достойный труд женщин организаций и структурных подразделений, а хорошее настроение создала тематическая, яркая концертная программа, подготовленная работниками Центра культуры.

Как всегда, блистательно выступили Заслуженный работник культуры Жанна Алиева, НФК «Рыбачки» и его солисты

Светлана Уманцева, Виктория Ускова и Светлана Миронова; душевной мелодией поздравили участницы НФК «Таловчанка».

Новым танцем порадовали воспитанники Тарумовской школы искусств; громких аплодисментов удостоились «Непослушайки» Тарумовского Центра культуры.

Однако выступление Калиновского коллектива «Грация» было вне всяких похвал и награждено бурей оваций. От пленительной «Лебедушки» до искрометного «Белла-Чао» — все было грандиозно! (Браво, «Грация» и Лариса Васюкова!)

Не подвели средний и младшие составы «Грации», а исполнение песни Дариной Жуковой с подтанцовкой Данилы Жукова и Аишы Рабалдановой было просто великолепным!

Бурными аплодисментами наградили зрители вокал Гульнары Баландиной, а также совместное пожелание трио «Патриоты» и НФК «Рыбачки».

Душевную атмосферу праздника создала его ведущая Елена Ремизова, а аромат Весны – красивые розы от администрации МР «Тарумовский район» РД.