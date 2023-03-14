Под урожай 2023 года посеяно 95 тыс. гектаров озимых зерновых

Об этом в ходе совещания в Бабаюртовском районе сообщил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«На сегодня состояние 97 % хорошее и удовлетворительное, в то же время подкормлено всего 15 тыс. га, или 16 %, это мало, при таком плодородии и природно-климатическими условиями, мы не получим вообще урожая. Надо стремиться к тому, чтобы подкормку проводить на всей площади озимых», — добавил премьер.

Он также подчеркнул, что господдержка в виде субсидий на агротехнологические работы выделялась для закупа минеральных удобрений.