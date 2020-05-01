Под руководством Владимира Васильева прошло заседание Оперативного штаба

30 апреля под руководством Главы республики состоялось заседание в режиме ВКС Оперативного штаба по COVID-19. В своем обращении Владимир Васильев подчеркнул, что главы муниципалитетов в обязательном порядке должны быть на рабочих местах и делать все возможное для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Далее в ходе обсуждения с главами муниципалитетов принимаемых мероприятий Владимир Васильев подчеркнул необходимость недопущения случаев выписывания тех пациентов, которые не полностью излечились от вируса. Также важной темой обсуждения стал ход сельскохозяйственных работ.

На период всеобщей самоизоляции работы в сельском хозяйстве как и в строительстве приостановлены не были. В рамках заседания выступил и Артем Здунов. Председатель Правительства РД поручил главам МО проанализировать, где в случае необходимости в их муниципалитетах могут быть оснащены дополнительные коечные места.

На совещании выступили и руководители министерств и ведомств. Подводя итоги, Владимир Васильев напомнил о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических предписаний. Напомним, что Оперативный штаб по COVID-19 работает в круглосуточном режиме.