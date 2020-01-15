Под руководством Владимира Иванова обсудили состояние электросетевого хозяйства Дагестана

Вопросы функционирования электроэнергетического сектора республики обсуждались на совещании Владимира Иванова с главами муниципальных образований.

В рамках совещания, которое проводилось в режиме ВКС, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД отметил, что первостепенной задачей в данном секторе является необходимость установления системы оповещения о ЧС на местах.

Вице-премьер РД Владимир Лемешко сказал о том, что необходимо установить взимодействие служб экстренного реагирования с главами муниципалитетов, а также инфраструктурными организациями.

Заместитель руководителя ГУ МЧС РФ по РД Олег Халилов назвал обязательным передачу графика отключений от сетевых компаний в Единую дежурную диспетчерскую службу муниципального образования. Он также заметил, что все председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям должны в обязательном порядке пройти обучение в ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧС».

Далее Владимир Иванов сказал о необходимости данного обучения, как для новых, так и для действующих глав комиссий по чрезвычайным ситуациям, а также обязательном доведении графика отключения электричества и до глав муниципалитетов и до ЕДДС.

На совещании был отмечен факт наличия в Дагестане мобильных станций, которые могут использоваться и при аварийных ситуациях и в случае плановых отключений света.

По вопросу осуществления в 2020 году проекта «Мой Дагестан — комфортная городская среда» выступил Малик Баглиев, министр строительства и ЖКХ республики, отчитавшись о ситуации в тех МО, которые еще не предоставили необходимые документы для включения в данный проект. Руководитель Администрации Главы и Правительства РД дал этим районнам сутки на устранение недочетов.

Владимир Иванов поблагодарил каждого, кто участвовал в реализации приоритетных проектов развития РД в прошедшем году.

В завершение в рамках обсуждения мероприятий, приуроченных к празднованию семидесятипятилетней годовщины Победы 9 мая, Владимир Иванов предложил осуществить посадку деревьев.