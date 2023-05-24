Под руководством вице-премьера Дагестана Наримана Абдулмуталибова прошло выездное совещание  по обсуждению ситуации, сложившейся на озере Малое Турали

Совещание было инициировано по обращению директора ООО «Рыбное хозяйство «Природа» Тагибекова К.Р. в адрес Главы региона Сергея Меликова о принятии мер по улучшению экологического состояния водного объекта.

В совещании приняли участие врио министра природных ресурсов и экологии РД Александр Зимин, первый заместитель Комитета по рыбному хозяйству РД представители Росимущества, Минмелиоводхоза, администрации Карабудахкентского района и других заинтересованных ведомств.

В ходе совещания Нариман Абдулмуталибов отметил, что сохранение озера имеет важное значение для экосистемы района, так как оно является местом обитания для многих видов птиц. Также было обращено внимание на недопустимость застройки водоохранной зоны озера Малое Турали.

Врио министра природных ресурсов и экологии РД Александр Зимин проинформировал присутствующих о работе, проведенной ведомством в рамках своих полномочий для сохранения водного объекта. «В частности Минприроды РД определена водоохранная зона и прибрежная защитная полоса, которая составила 50 м. Данные сведения были внесены в Государственный водный реестр, организована работа по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости. В границах этих зон будет действовать специальный режим хозяйственной и иной деятельности», — сказал врио министра.

По итогам совещания, выслушав позиции всех структур, Нариманом Абдулмуталибовым были даны поручения по организации дальнейшей работы по предотвращению загрязнения озера Малое Турали и застройке водоохранной зоны, а также разработать «дорожную карту» по улучшению экологического состояния озера.

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