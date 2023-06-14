Под руководством Сергея Меликова состоялось заседание организационного комитета по празднованию векового юбилея Расула Гамзатова

13 июня глава Дагестана провёл заседание оргкомитета по подготовке к празднованию столетия народного поэта Расула Гамзатова.

В начале выступления, Сергей Меликов отметил успешное проведение Дней Расула в СФ РФ с участием спикера парламента России Валентины Матвиенко и мероприятия к юбилею поэта в Измайловском парке Москвы.

«Благодарю всех организаторов проведённых мероприятий. Особо хочу поблагодарить постпредство Дагестана за организацию мероприятий в Москве», — сказал Меликов.

Промежуточные итоги проведённых мероприятий подвела Зарема Бутаева. Как отметила министр культуры Дагестана, центральными событиями празднования станут масштабные мероприятия, запланированные на сентябрь. В Махачкале юбилейные торжества совпадают по времени с международным Гамзатовским фестивалем «Дни Белых журавлей», в числе которых и Вечер российской поэзии, мероприятия в Хунзахском и Гунибском районах. В рамках совещания было сказано о том, что запланированы съемки документального фильма о жизни и творчестве Расула Гамзатова. Помимо всего прочего, в селе Цада будет развёрнута выставка-ярмарка народных и художественных промыслов народов Дагестана «Аул мастеров».

Подводя итоги совещания, глава Дагестана призвал членов оргкомитета проработать предложения по проведению Дня знаний, 1 сентября, с акцентом на 100-летие поэта.