Под руководством Сергея Меликова состоялось заседание Оперативного штаба по развитию экономики региона с учётом внешних факторов

11 апреля в Республике Дагестан состоялось очередное заседание Оперативного штаба по развитию экономики региона с учётом внешних факторов. Совещание проходило под руководством Сергея Меликова. Основной темой обсуждения стала поддержка субъектов МСП, а также организация сельхозярмарок в муниципалитетах республики и вопросы по налогам.

Глава Республики Дагестан сказал: «Главное — это сохранять управляемость экономическими процессами, не допускать взрывного роста цен и товарного дефицита». Сергей Меликов сказал, что на региональном уровне утверждён План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. В рамках совещания выступил и Руслан Алиев. Первый вице-премьер РД детально рассказал о мерах по повышению устойчивости развития экономики региона.