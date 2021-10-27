Вакцинация, Общество

Под руководством Сергея Меликова состоялось внеочередное заседание Оперативного штаба республики по недопущению распространения COVID-19

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В Дагестане состоялось заседание Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Заседание состоялось под руководством Сергея Меликова. По словам Главы Республики Дагестан, в регионе эпидемиологическая ситуация остаётся сложной, зафиксирован рост числа инфицированных. На этом фоне вводятся дополнительные меры для недопущения осложнения ситуации. В их числе введение QR -кодов при посещении мест массового скопления людей. Кроме того, обсуждается вопрос перевода учащихся после каникул на дистанционный формат обучения.

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