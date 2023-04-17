Под руководством Сергея Меликова состоялось совещание по проведению в республике выпускных экзаменов

Подготовку и проведение в республике ГИА-2023 обсудили на совещании под руководством Сергея Меликова.

Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для школьников и психологическому состоянию детей.

«При подготовке выпускников огромное значение имеют не только те знания, с которыми они придут на экзамены, но и правильный психологический настрой», — отметил Меликов.

В этой связи глава республики поручил Минздраву РД скорректировать работу медучреждений на этот период.

О подготовке к проведению предстоящей ГИА рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. По его словам, Дагестан улучшил свои позиции на десять пунктов в рейтинге регионов по итогам сдачи ЕГЭ в прошлом году.

«По сравнению с 2022 годом сдача ЕГЭ в Дагестане была проведена намного лучше. Серьёзных жалоб на горячую линию не поступило», — сказал Музаев.

В рамках совещания были озвучены и другие вопросы, в числе которых обеспечение безопасности на ППЭ, объективность итоговой аттестации и медицинское сопровождение и тд.

В 2023 году государственный экзамен будут сдавать около тринадцати тысяч учащихся, а ОГЭ — более 40 тысяч учеников.