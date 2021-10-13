Под руководством Сергея Меликова состоялось совещание по обсуждению актуальных проблем Дагестана

Сергей Меликов обсудил с руководителями властных структур актуальные для региона вопросы, основным из которых является борьба с коронавирусной инфекцией. На данный момент в республике наблюдается изменение эпидемиологической ситуации, что, по мнению Сергея Меликова, связано с нарушением противоэпидемиологических предписаний. Кроме того в Дагестане сохраняются низкие темпы вакцинации, что формирует низкий уровень коллективного иммунитета. В связи с этим Сергей Меликов призвал жестко контролировать соблюдение противоэпидемиологических мер, в числе которых вакцинация и ношение средств индивидуальной защиты. В числе актуальных тем совещания значилось и проведение капитальных ремонтных мероприятий в общеобразовательных учреждениях республики. Здесь Сергей Меликов отметил, что наряду с капитальным ремонтом школ проводится строительство общеобразовательных учреждений, текущие ремонтные мероприятия, а также развитие программы «Футбол в школе».

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